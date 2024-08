Em clima de despedida, Buteco do Gusttavo Lima é o grande destaque para o final de semana em Goiás

Evento contará com diversas atrações de peso e promete agitar o público

Isabella Valverde - 29 de agosto de 2024

Gusttavo Lima durante show. (Foto: Divulgação)

Final de semana se aproximando, nada melhor do que conferir a programação para aproveitar os momentos de descanso.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou as melhores opções para curtir. Então escolha a melhor roupa, chame a galera e saia do sofá para se divertir.

Para agitar o público goiano, Gusttavo Lima se despede do “Buteco do Gusttavo Lima” em grande estilo com um super show que será realizado sábado (31), no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

Em clima de despedida, o evento contará com o Embaixador, Bruno e Marrone, João Bosco & Vinícius e Bruno & Denner como atrações, além de Rick & Renner, Guilherme & Santiago, Di Paullo & Paulino, Matogrosso & Mathias e Traia Véia como atrações especiais.

Para aqueles que não querem perder essa grande festa, os ingressos podem ser adquiridos por meio do site BaladApp.

Em Anápolis, o sábado e o domingo (1º) serão de encontro com Deus com o Monte Alverne.

O evento será realizado no Teatro Sãpo Francisco e contará no sábado com pregação “O amor deixa marcas”, espetáculo da vida de São Francisco de Assis e show com Missionário Shalom.

Seguindo com a programação, o domingo será com momento de louvor, pregação: “Das feridas à vida nova” e Santa Missa de encerramento.

Por fim, para alegria da criançada, o domingo também será especial com o espetáculo teatral Divertidamente 2, que será apresentado em Goiânia, no Teatro Madre Esperança Garrido. Os ingressos para a peça ainda estão disponíveis, podendo ser garantidos por meio do site Ingresso S.A.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: