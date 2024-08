Lançado edital de concurso público em Goiás com mais de 700 vagas e salários de R$ 9 mil

Certame é destinado para candidatos de todos os níveis de escolaridade

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2024

Concurso. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Prefeitura Municipal de Piranhas, que fica na região Noroeste de Goiás, publicou o edital de um novo concurso público com vagas para diferentes cargos.

São 715 oportunidades disponíveis, sendo 168 para início imediato e 567 para formação de cadastro de reserva, destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade, indo do fundamental até o superior.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 08 de setembro, por meio do site da Proconsult – banca responsável por organizar o certame -, até o dia 28 do mesmo mês. O valor da taxa varia de R$ 80 a R$ 130.

Todos os candidatos serão submetidos a provas teóricas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Para alguns, haverá avaliações objetivas e de redação, provas práticas e curso de formação inicial, a depender do cargo escolhido.

Há vagas para as funções de agente de manutenção de saúde, agente de manutenção escolar, agente de manutenção, agente de serviços gerais escolar, agente de serviços gerais, coveiro, cozinheira da saúde, cozinheira escolar, vigilante, agente administrativo, agente comunitário de saúde, eletricista, fiscal de obras e posturas, agente de edificações, motorista, eletricista, professor e outros.

Os selecionados no processo seletivo terão uma carga horária que pode variar de 30h até 40h semanais e receberão uma remuneração de R$ 1.415,35 a R$ 9.167 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.