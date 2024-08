PF prende homem que participou de ataque hacker que gerou prejuízo de R$ 2,2 milhões em Goiânia

Ataque hacker teria ocorrido no início de agosto e, em uma ação realizada no dia 15, em Goiânia, dois homens foram presos em flagrante pela FICCO Goiás

Samuel Leão - 29 de agosto de 2024

(Foto: Polícia Federal / Agência Brasil)

Um homem, que teria participado de um ataque hacker, no resultou em um prejuízo de R$ 2,2 milhões em um estabelecimento comercial de Goiânia, foi preso através de uma operação coletiva, na zona rural de Porto Alegre do Tocantins. A ação ocorreu no início da noite desta quarta-feira (28).

Participaram da investigação Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Goiás, Bahia e do Tocantins. O comércio vítima do crime não foi identificado, mas teria atuação em âmbito nacional.

O ataque hacker teria ocorrido no início de agosto e, em uma ação realizada no dia 15, em Goiânia, dois homens foram presos em flagrante pela FICCO Goiás. Eles teriam envolvimento no crime e foram autuados por lavagem de dinheiro e por uso de documentos falsos.

Segundo o levantamento policial, eles teriam disponibilizado as próprias contas bancárias para receberem os valores furtados. Após perceberem o bloqueio da quantia, ocorrido pela suspeita de fraude, apresentaram falsos contratos de compra e venda de um imóvel rural para liberá-la.

O suspeito em questão teria participado da confecção dos documentos falsos. Além disso, o homem já tinha passagens por outras fraudes, praticadas pela internet e, portanto, possui um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de organização criminosa.

Dentre os envolvidos no esforço, estão a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Polícia Penal (PP), visando coibir a atuação desse tipo de grupos criminosos em Goiás.