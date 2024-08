Moradores de Anápolis denunciam instabilidades nos serviços da Claro durante esta sexta-feira (30)

Diversos anapolinos utilizaram as redes sociais para questionar a situação, que não parece ser exclusiva do município

Thiago Alonso - 30 de agosto de 2024

Visão panorâmica de Anápolis (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Usuários de Anápolis relataram problemas com os serviços da operadora Claro nesta sexta-feira (30). As queixas envolveram instabilidades, tanto na telefonia quanto no serviço de internet móvel.

Devido a isso, a empresa registrou um número de reclamações acima do normal em um período de 24 horas, conforme demonstrado pelo gráfico da plataforma Downdetector.

O pico de queixas ocorreu às 11h10, quando 1.281 reclamações foram registradas simultaneamente.

Rapidamente, as tags “Claro”, “telefone” e “sinal” se tornaram os tópicos mais discutidos nas redes sociais, com pessoas de todo o Brasil sendo afetadas.

“Estou sem sinal de telefone desde cedo e não consigo resolver de jeito nenhum”, relatou uma internauta.

“A Claro perdeu o sinal aqui em Anápolis e todo mundo ficou sem internet e sem rede”, reclamou outra usuária.

“Jurei que o problema era no meu celular, desliguei, liguei de novo e quase taquei na parede”, brincou um usuário, indignado.

Os problemas não se limitaram a Anápolis, com relatos de interrupções também em Goiânia.

“Aqui em Goiânia estou com problemas na minha internet residencial da Claro”, comentou um morador da capital.

“Claro está sem sinal geral, internet móvel e chamadas, tudo off, que saco!”, resmungou outro.

Ao Portal 6, a operadora afirmou que já está operando normalmente em Anápolis e já resolveu os problemas quanto as instabilidades dos serviços, que foram retomados gradativamente durante o dia.

Confira a nota na íntegra:

“A Claro informa que sua rede já está operando normalmente em Anápolis. A operadora esclarece que alguns clientes podem ter tido dificuldades para acessar seus serviços por um breve período desta sexta-feira (30/08) devido a uma instabilidade, já resolvida. A Claro reforça que suas equipes técnicas atuaram prontamente para restabelecer os serviços, que estão sendo normalizados gradativamente.”

*Atualizado às 19h20 do dia 30 de agosto de 2024, com nota da empresa