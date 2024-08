PM’s de Goiânia tomam atitude drástica após passageira desobedecer motorista de app

Imagens mostram quando policial pede para que mulher abandone carro, mas é ignorado

Gabriella Pinheiro - 30 de agosto de 2024

Policial toma atitude drástica para retirar mulher de dentro de carro de motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução)

Policiais militares de Goiânia precisaram tomar uma atitude drástica, após uma passageira desobedecer uma motorista de aplicativo e enrolá-la por quase 2h, na quinta-feira (29). Toda a cena foi registrada pela condutora.

A situação se desenvolveu quando a prestadora de serviço aceitou a viagem para levar a cliente, que portava uma série de malas, até a rodoviária da capital.

No decorrer do percurso, a passageira desviou a rota e pediu para que a condutora pegasse uma caixa de som, que havia passado por um conserto. Ao chegar no local, a mulher se negou a pagar pela pelo serviço prestado, o que gerou um impasse e incomodou a motorista.

Assim, a condutora afirmou que iria cancelar a corrida e pediu para que a cliente saísse do automóvel, o que foi negado. A mesma, inclusive, também teria se recusado a pagar pelo trajeto.

Mesmo tirando os pertences do carro, a mulher persistiu e afirmou que não sairia do veículo. Assim, a Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Em vídeo capturado pela motorista, é possível ver quando um policial pede, por três vezes, para que a mulher saia do carro, mas é ignorado por ela em todos os momentos.

Logo em seguida, o militar então retira um pertence das mãos dela e a puxa para a rua, derrubando alguns objetos dela ao chão.

Momentos depois, é possível ver quando ela se levanta e ofende o militar afirmando “Você tem que me obedecer, carniça ruim” e pega os pertences do chão.

Veja o vídeo: