Conheça o prédio futurístico que terá plataforma para carros voadores em Goiânia

Empreendimento terá espaços de coworking, piscina com tratamento de ozônio, academia moderna e sauna com spa

Paulo Roberto Belém - 31 de agosto de 2024

Imagem mostra carros voadores e prédio previsto para ser construido em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Cada vez mais empreendimentos imobiliários têm se preparado para um futurístico método de mobilidade: o transporte civil em carros voadores. Não diferente do restante do Brasil, Goiânia entra na rota dessa novidade ao projetar o segundo empreendimento que terá um vertiponto – local adequado para o pouso e decolagem desses veículos.

O imóvel deverá ser construído no cruzamento das avenidas T2 e T53, no Setor Bueno, e não teve a data de lançamento revelada. Ele será um prédio residencial do Grupo Séren – diferente do conceito do complexo imobiliário da Cidade Opus, o primeiro projetado com esta modalidade na capital, previsto para 2026.

De acordo com o grupo, além do vertiponto, o local também contará com espaços de coworking, piscina com tratamento de ozônio, academia moderna, sauna com spa e uma cobertura exclusiva com vistas panorâmicas.

Paralelamente, a Embraer anunciou que deverá fabricar o próprio “carro voador” (eVTOL), com previsão de ter o primeiro protótipo apresentado até o fim de 2024.

Este tipo de veículo está em fase de regulamentação pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão no Brasil que cuida da aviação civil.