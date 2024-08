Curso de especialização totalmente gratuito e a distância está com inscrições abertas

Oportunidade é voltada para docentes da rede federal, estadual e municipal de ensino

Paulo Roberto Belém - 31 de agosto de 2024

Reitoria do IF Goiano (Foto: Divulgação)

Encerram-se no próximo sábado (06), as inscrições para 300 vagas gratuitas a distância em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), ofertadas pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O curso é voltado para docentes da rede federal, estadual e municipal de ensino. Caso estes grupos preencham todas as vagas, os demais aprovados na seleção, que trabalhem como professores servidores das demais redes de ensino, poderão ser chamados.

Para se inscrever, os interessados deve acessar o link ttps://ps.ifgoiano.edu.br/edital/visualizar/334/. No mesmo endereço eletrônico é possível ter acesso ao edital com mais informações.

Distribuição

As vagas serão distribuídas entre oito polos do IF Goiano: Cristalina, Águas Lindas de Goiás, Catalão, Iporá – Aragarças, Iporá – Doverlândia, Iporá – Itapirapuã, Iporá – Jussara, Iporá – Santa Fé de Goiás.

Entretanto, por tratar-se da modalidade a distância, candidatos de todo o país podem participar da seleção.