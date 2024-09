Famoso colégio em Goiás fará concurso com bolsas de 100% de desconto

Inscrições são completamente gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de setembro

Isabella Valverde - 01 de setembro de 2024

Interessados serão submetidos a uma prova, que será realizada ainda em setembro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para os goianos que querem ingressar no ensino médio em uma das instituições de ensino mais tradicionais de Jataí, a oportunidade está batendo na porta.

Acontece que o Colégio Dinâmico está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2025, que promete até 100% de desconto para alunos selecionados.

As oportunidades são voltadas para jovens que desejam ingressar no 9º ano e no Ensino Médio já no próximo ano.

As inscrições são completamente gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de setembro na secretaria da instituição ou no link divulgado nas redes sociais do Colégio Dinâmico.

Vale ressaltar que o concurso é destinado exclusivamente para alunos matriculados em outras instituições de ensino, ofertando bolsas de estudo parciais ou integrais.

Os interessados serão submetidos a uma prova, que será realizada no dia 15 de setembro de 2024, às 08h, nas dependências do colégio, na Rua Vista Alegre, nº 260 (Prédio do Ensino Médio).

Para garantir que tudo corra bem, os candidatos precisam chegar ao local com no mínimo 10 minutos de antecedência e apresentar um documento de identidade original com foto atual.

A prova contará com 50 questões incluindo Ciências, Geografia, História, Matemática e Português para os alunos que buscam pelas vagas para o 9º ano e Matemática, Português, História, Geografia, Física, Química e Biologia, com distribuição variável de questões para os interessados em vagas para o Ensino Médio.

As bolsas de estudos serão concedidas conforme a pontuação obtida na avaliação, com percentuais de desconto variando de 20 a 100% nas mensalidades.