Abertas inscrições para o Circuito Anapolino de Música 2024; saiba como participar

Programação terá início em outubro e distribuirá premiações acima de R$ 130 mil para artistas

Augusto Araújo - 02 de setembro de 2024

Amanda Canto Violado cantando durante 10º FAMU, realizado em 2023. (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para para músicos, bandas, violeiros e grupos musicais interessados em participar da edição de 2024 do Circuito Anapolino de Música.

O cadastro deve ser feito até o dia 20 de setembro, na página oficial do evento, disponibilizado no site da Prefeitura de Anápolis.

O Circuito será realizado entre os dias 11 e 20 de outubro e distribuirá mais de R$ 130 mil em premiações para os vencedores.

As programações acontecerão na Praça 31 de Julho, à frente do novo Centro Administrativo e terá início com o 9º Festival de Viola, de 11 a 13 de outubro.

Na sequência será realizado o 35º Encontro Nacional de Coros de Anápolis (ENCOA) nos dias 16 e 17 de outubro, e culmina com o 11º Festival Anapolino de Música (Famu) de 18 a 20 de outubro.

O júri que vai avaliar os artistas é composto por nomes reconhecidos do cenário musical brasileiro.

Além das competições, o público poderá acessar uma feira de artesanato, oficinas, painéis formativos e diversas apresentações.

Para obter mais informações a respeito do Circuito Anapolino de Música, basta acessar o site oficial. Também foi disponibilizado o e-mail [email protected]