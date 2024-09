Eerizania comemora crescimento em pesquisas: “é só o começo”

Ex-secretária enfatizou que Antônio Gomide e Márcio Corrêa temem o aumento dela

Pedro Hara - 02 de setembro de 2024

Eerizania Freitas, candidata do União Brasil. (Foto: Divulgação)

Eerizania Freitas (UB) comemorou o crescimento apontado na pesquisa Voga/Rádio São Francisco, divulgada nesta segunda-feira (02), que mostra a ex-secretária com 8,8% das intenções de voto.

No levantamento divulgado em 12 de agosto, Eerizania aparecia com 4,75%. Segundo ela, o aumento é resultado da campanha realizada nas ruas da cidade e que há espaço para mais crescimento.

“A pesquisa constatou o que já temos percebido nas ruas, no contato direto com a população: o crescimento do nosso nome. É apenas o começo”, celebrou.

Ainda segundo Eerizania, tanto Antônio Gomide (PT) quanto Márcio Corrêa (PL) temem seu crescimento e, por isso, apostam em uma polarização entre eles.

“Nossos adversários querem fazer crer que a eleição em Anápolis está polarizada entre os dois. Temem, com razão, o nosso crescimento. A campanha começou para valer agora, principalmente com o início do programa eleitoral na TV e no rádio, que vai tornar o nosso nome e as nossas propostas mais conhecidas pelos eleitores. E começamos em trajetória de forte crescimento, enquanto um está em queda e o outro está estagnado”, avaliou.