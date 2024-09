PSDB envia R$ 375 mil para Hélio da Apae concorrer à Prefeitura de Anápolis

Tucano é o segundo candidato que mais recebeu recursos partidários na cidade

Pedro Hara - 02 de setembro de 2024

Hélio da Apae, candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Hélio da Apae (PSDB) obteve R$ 375 mil do partido para concorrer à Prefeitura de Anápolis. A doação foi registrada na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até o momento, Hélio é o segundo candidato que mais recebeu recursos partidários na cidade, atrás de Márcio Corrêa (PL), que arrecadou R$ 700 mil.

Para Antônio Gomide (PT), foi enviado R$ 372 mil. Dos candidatos à Prefeitura de Anápolis, a única que ainda não declarou contribuições foi Eerizania Freitas (UB).

José de Lima (PMB) também não recebeu verba do fundo partidário. O único registro no DivulgaCand é um aporte de R$ 5,5 mil do próprio bolso.