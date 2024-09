Bebê de 1 mês é encontrado morto pelos pais dentro do berço

Mãe da criança foi quem flagrou a cena e notou pequeno gelado e com rosto roxo

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2024

Hospital Municipal do Céu Azul. (Foto: Google Street View)

Um bebê, de pouco mais de um mês, foi encontrado morto pelos próprios pais dentro de um berço, em Valparaíso de Goiás, na manhã da última segunda-feira (02).

A cena foi flagrada por volta das 07h, quando a mãe do pequeno, de 17 anos, acordou e foi até a cama do filho, que fica no mesmo quarto que o dela.

Ao se aproximar, ela encontrou a criança de bruços, gelada e, ao virá-la, viu que o rosto estava roxo e, em seguida, chamou o pai da vítima.

Desesperados, eles solicitaram uma viagem por aplicativo e encaminharam o pequeno até o Hospital Municipal do Céu Azul. No local, eles foram informados por um médico de que o bebê já estava em óbito há cerca de 04 horas.

O corpo foi deixado no Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde foi solicitado um laudo cadavérico junto ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia.