Mãe faz desabafo após morte do filho com Síndrome de Down na UPA Pediátrica de Anápolis

Arthur Damasceno, de 6 anos, morreu após médico não passar diagnóstico devido

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2024

Arthur Damasceno, de 06 anos, teria morrido após não conseguir diagnóstico correto em atendimento médico na UPA Pediátrica de Anápolis. (Montagem: Reprodução/Instagram)

Uma mãe de Anápolis fez um desabafo pelas redes sociais, denunciando ter perdido o filho por negligência médica, ao ser atendido pela UPA Pediátrica do município.

Conforme compartilhado por Vanessa Santana nas redes sociais, Arthur Damasceno, de apenas 06 anos, foi levado seguidas vezes para a unidade de saúde, pois estaria com um quadro clínico indeterminado.

Inicialmente tratado como uma gripe, a situação clínica do garoto teria piorado progressivamente. Sem respostas, a mãe continuou voltando à UPA Pediátrica, para que fosse feito um devido diagnóstico.

No entanto, na última consulta que o garoto teve, o médico que o atendeu disse que o garoto estava com suspeita de sinusite.

Assim, o profissional da saúde teria apontado: “Ele só precisa falar que está com dor de cabeça que passo o diagnóstico”.

Entretanto Arthur era uma criança com Síndrome de Down e não-verbal, não conseguindo expressar o que estava sentindo.

Sendo assim, ele não pôde falar os sintomas e horas depois, voltou ao hospital, onde faleceria pouco depois.

Protesto

Indignada, Vanessa fez duras críticas ao sistema de saúde pública de Anápolis, questionando a capacitação dos profissionais e apontando que houve uma série de negligências no atendimento do filho.

“Sem voz para expressar seu sofrimento, ele foi ignorado, subestimado, e mandado de volta para casa repetidamente, sem a realização dos exames necessários, sem um diagnóstico adequado, e sem o respeito que qualquer ser humano merece”, argumentou a mãe.

A mulher ainda pediu por mudanças na forma de atendimento nas unidades de saúde em Anápolis, que, segundo ela, estão “mergulhadas” no descaso e na negligência.

“Que a dor de uma mãe em luto sirva de alerta para que essa cidade comece a valorizar a vida de todos os seus filhos, independentemente das suas necessidades”, concluiu, em uma postagem no Instagram.

Fora dos meios digitais, Vanessa também organizou um protesto, na porta da UPA Pediátrica de Anápolis, junto a outras mães de filhos atípicos do município.

Dentre as reivindicações, estão melhorias no atendimento a crianças com necessidades especiais, para que casos como o de Arthur não voltem a acontecer.

Posicionamento

O Portal 6 entrou em contato com a Fundação Universitária Evangélica (Funev), organização social (OS) que gere a UPA Pediátrica de Anápolis, para um posicionamento a respeito do caso, mas não houve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.