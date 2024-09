Viagem de Caiado devolve campanha de Eerizania para Roberto Naves

QG da candidata foi pega de surpresa com ida do governador para a Grécia

Pedro Hara - 03 de setembro de 2024

Eerizania Freitas e Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

A viagem do governador Ronaldo Caiado (UB) à Grécia para férias de dez dias devolveu a campanha de Eerizania Freitas (UB) ao controle do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Padrinho político da ex-secretária, Roberto estava afastado do primeiro plano para manter o argumento de que a indicada é, na verdade, a candidata de Caiado, que, ao contrário do prefeito, tem alta popularidade na cidade.

A coluna Giro, do jornal O Popular, publicada na edição desta terça-feira (03), informou que o QG de Eerizania foi pego de surpresa com a viagem do governador.

Era esperado que Caiado viesse a Anápolis nesta semana para uma agenda de rua com Eerizania, que está bem atrás de Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) na corrida pelo Centro Administrativo.