Discussão em trânsito de Goiânia termina em pancadaria e atropelamento de pai e filho

Versões dos fatos são contraditórios e populares precisaram conter envolvidos

Davi Galvão - 04 de setembro de 2024

Incidente ocorreu na avenida T9. (Foto: Reprodução)

Uma discussão de trânsito, ocorrida no Jardim Planalto, em Goiânia, se tornou uma grande confusão que culminou no atropelamento de um pai e filho que estavam em uma motocicleta. Os envolvidos entraram em vias de fato após o incidente, ocorrido nesta terça-feira (03).

Na ocasião, o condutor de um veículo Volkswagen Polo, de 35 anos, teria sido “fechado” por outro indivíduo, de 44 anos, que pilotava uma Honda CG, na companhia do filho, de 17 anos – que teriam discutido a respeito da manobra e seguido caminho.

Em seguida, ambos os veículos permaneceram na avenida T-9, com a motocicleta à frente, até um cruzamento, momento no qual o motorista do carro não reduziu a velocidade e colidiu contra a traseira da moto.

Com o impacto, o adolescente, que estava na garupa, foi lançado contra o capô do automóvel, enquanto ambos os condutores passaram a se agredir fisicamente, até serem separados por populares que presenciaram o ocorrido.

O condutor do Polo, entretanto, afirmou às autoridades que teria sido ele a vítima, uma vez que, após ser fechado, teria apenas buzinado para que o motociclista prestasse mais atenção. Foi então que, ainda segundo ele, ambos os ocupantes da moto desceram e passaram a desferir socos e chutes contra o carro, tentando abrir a porta.

Assim, sentindo-se acuado, ele teria então acelerado, mas afirmou que foi o adolescente quem se pôs à frente do caminho e se deitou sobre o capô. Foi então que, após outro veículo bloquear o caminho, os ocupantes da moto teriam aberto a porta do carro e começado a agredi-lo.

Durante o atendimento da ocorrência, o condutor da motocicleta passou mal e foi levado até uma unidade hospitalar por populares.

O motorista do carro, em virtude do atropelamento, foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).