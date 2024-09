Alerta para todos os usuários do WhatsApp (você precisa desativar imediatamente essas funções)

Especialistas fazem recomendações de privacidade para evitar problemas inesperados

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2024

(Foto: Captura/Youtube/Canal JMS)

Sucesso absoluto no Brasil, o WhatsApp se tornou o aplicativo de troca de mensagens mais utilizado no país.

Além de mandar mensagens, também é possível enviar fotos e vídeos, fazer ligações, mandar mensagens de áudios, sendo estes os recursos mais populares da plataforma.

Porém, existem outras funcionalidades que são ocultas e muita gente às vezes nem sabe que são possíveis de serem feitas dentro do aplicativo.

Algumas dessas funções são necessárias para que você possa navegar com mais segurança dentro do software.

Alerta para todos os usuários do WhatsApp (você precisa desativar imediatamente essas funções)

Embora a maioria das funções do WhatsApp sejam bastante úteis e não represente um problema, alguns especialistas recomendam deixar essas ferramentas desativadas.

1. Não seja adicionado em grupos automaticamente

Sim, existe uma configuração que impede que você seja colocado em grupos indesejados por pessoas desconhecidas e aleatórias.

Para desativar:

Vá até as Configurações no WhatsApp. Acesse Privacidade. Clique em Grupos. Escolha Meus contatos ou Meus contatos, exceto… e selecione todos os contatos para evitar as adições automáticas.

2. Salvamento de foto

Evite que as fotos do WhatsApp vão direto para sua galeria. Isso faz com que a memória do seu celular fique cheia, limitando o armazenamento.

Para desativar:

Abra as Configurações do WhatsApp. Acesse Bate-papos. Desmarque a opção Salvar em fotos.

3. Desative o “visto por último” e “Online”

Para proteger sua privacidade, limite o acesso às informações de quando você está online ou quando abriu o aplicativo pela última vez.

Para desativar:

Abra Configurações > Privacidade no WhatsApp. Toque em Visto pela última vez e online. Ajuste em Meus contatos ou selecione como preferir. Em Quem pode ver que estou online, selecione a opção Igual ao visto pela última vez.

4 . Ocultar a foto do perfil

Não deixe que pessoas desconhecidas tenham acesso a sua foto de perfil. Dentro do WhatsApp você pode limitar as pessoas que podem ver a sua foto, limitando, se preferir, apenas para os seus contatos.

Para ocultar:

Vá nas Configurações do WhatsApp. Acesse Privacidade > Foto do perfil. Selecione Meus contatos ou Ninguém para ocultar sua foto para todos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!