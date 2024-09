Final de semana de feriado será agitado por Maria Gadú, Marcelo Falcão, Toni Garrido e muito mais

Isabella Valverde - 05 de setembro de 2024

Maria Gadú, Marcelo Falcão e Toni Garrido se apresentam no Canto da Primavera, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma boa notícia para os goianos que buscavam uma oportunidade para descansar, é que tem um feriado batendo na porta.

Apesar de cair em pleno sábado, é uma chance e tanto para sair de casa e reunir a galera para aproveitar.

Então, nada melhor do que conferir as melhores atrações para curtir o final de semana em Goiás.

Começando com chave de ouro, KVSH, considerado um dos maiores DJ’s do Brasil, é o grande destaque do Piri Sunset, que vai acontecer neste sábado (07) na cidade turística queridinha dos goianos.

O evento vai acontecer no palco do Piri Lounge a partir das 17h, seguindo até o amanhecer. Para completar, a line-up do pôr do sol com a vista mais incrível ainda contará com Helmer Muniz, Marllon, Vitor Bueno, Thiago Amaral e Will. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Zig.

Seguindo em Pirenópolis, com entrada gratuita, Maria Gadú, Marcelo Falcão e Toni Garrido são as principais atrações da 23ª edição do Canto da Primavera.

A célebre cantora paulista de MPB se apresenta já nesta sexta-feira (06), após a DJ Gabi Matos, Walter Carvaho & Gilberto Correia e Valéria Costa subirem ao Palco Garagem.

No sábado (07), a partir das 23h, será a vez de Marcelo Falcão agitar o público. O ex-vocalista da banda O Rappa vai se apresentar no festival após performances do DJ Daniel de Mello e as bandas Carne Doce e The Viollins.

Por fim, fechando a programação do Canto da Primavera, Toni Garrido é o grande destaque do domingo (08). O cantor deve se apresentar a partir das 20h, após apresentações da Banda Pequi, de Hugo Vitti e do DJ Fabrício Roque.

Mudando o cenário para Goiânia, a criançada poderá viver momentos de muita diversão com D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood, que acontecerá no Teatro Rio Vermelho.

Com participação do elenco original da série de TV, o evento será realizado no domingo em duas sessões, sendo às 14h e, posteriormente, 16h30.

