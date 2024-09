Viaduto Nelson Mandela tem cabos furtados e Prefeitura dá prazo de 15 dias para reparo

Centro Administrativo informou que já está no processo de compra e substituição da fiação do local

Davi Galvão - 05 de setembro de 2024

Registro da falta de iluminação no local. (Foto: Reprodução)

Motoristas e pedestres que passam pelo Viaduto Nelson Mandela, localizado no Bairro Jardim, em Anápolis, precisam redobrar a atenção.

Isso porque os postes de iluminação pública, em ambos os lados do trecho, não estão funcionando – o que aumenta o nível de insegurança e eleva a possibilidade de acidentes.

Como as vias são largas, apenas as luzes dos carros e motocicletas garantem visibilidade mínima para quem passa pelo local. A explicação para a condição atual é que os cabos que fazem conexão com a energia foram furtados e a previsão é que serão reparados em até 15 dias – conforme a Prefeitura de Anápolis.

Em um registro, enviado ao Portal 6 revela a realidade de um dos pontos de um dos fluxos mais intenso do município. Na filmagem, o motorista começa o trajeto com faróis ligados e, após um tempo, apaga-os – evidenciando a seriedade do problema.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que os cabos que fazem a conexão de energia para a iluminação no local foram roubados. A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos já abriu processo de compra do item para a substituição. A previsão é de que a iluminação seja restabelecida em até duas semanas.