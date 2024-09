Prefeitura de Goiânia realiza operação para tentar sanar um dos principais problemas no trânsito da capital

Açã acontecerá em trechos com grande fluxo e colisões de veículos ao longo do mês de setembro

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2024

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Embora Goiânia mesmo sendo destaque no desenvolvimento econômico, quando se trata de trânsito, um comportamento comum marca presença nas ruas da capital: a falta de setas.

Na tentativa de resolver o problema antigo na cidade, a Prefeitura anunciou o lançamento da Operação Seta, que visa conscientizar os condutores de trânsito sobre a segurança e obrigatoriedade do uso do equipamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), agentes de trânsito estarão orientando os motoristas e motociclistas que transitam pelo município, principalmente em trechos com grande fluxo e colisões.

Entre os pontos que receberão a operação, estão: Praça Walter Santos, no Setor Coimbra; Praça Nova Suíça, no Setor Nova Suíça; Viaduto João Alves de Queiroz, no Setor Bueno; e Viaduto Latif Sebba, no Setor Oeste.

Segundo a SMM, blitzes educativas atuarão nas quatro regiões da cidade, para que a fiscalização seja iniciada. A operação será feita ao longo do mês de setembro.

“A seta é uma forma de comunicação entre os condutores, justamente por esse fator ela é obrigatória para qualquer manobra, seja ela lateral, mudança de faixa ou conversão. Ao entrar em uma rotatória é obrigatório sinalizar à esquerda porque o sentido é que o motorista vai assumir”, explica o agente de trânsito e técnico da Mobilidade, Horácio Ferreira.

Conforme previsto no Art. 196 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a falta de sinalização é considerada uma infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Aqueles motoristas que forem pegos dirigindo com a seta queimada também comete uma infração de trânsito, com quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16.