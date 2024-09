Conheça cantinho incrível para descansar que não está na rota tradicional de turismo em Goiás

Cidade é também conhecida por abrigar diversas trilhas, cachoeiras e sítios arqueológicos para quem quiser se aprofundar na história

Augusto Araújo - 07 de setembro de 2024

Imagem aérea de Serranópolis. (Foto: Captura/YouTube)

Na região Sudoeste de Goiás, existe um local dedicado àqueles que querem um descanso da rotina, e que não se encontra nas rotas tradicionais de turismo do estado.

Trata-se de Serranópolis, cidade com uma população aproximada de 8,6 mil pessoas. No entanto, não pense que faltam opções de lazer no município.

Para quem quer se conectar à natureza, a localidade conta com diversas trilhas, cachoeiras e grutas abertas à visitação.

Além disso, para aqueles que gostam de se aprofundar na história, Serranópolis possui sítios arqueológicos, com pinturas e gravuras rupestres.

Um dos mais importantes é a Gruta do Diogo, onde foi encontrado diversos crânios pré-históricos, remetendo a milhares de anos no passado.

Devido a elementos pré-históricos como estes, a cidade é inclusive reconhecida um dos maiores patrimônios arqueológico das Américas.

Por fim, um dos principais atrativos para os visitantes que buscam descansar após tanta agitação é a Pousada das Araras.

O local conta com uma área para acampamento (camping), restaurante e lanchonete, além de chalés para hospedagem dos turistas.

Dentro do perímetro do estabelecimento, também encontram-se duas cachoeiras – a Retirinho e a Olho d´Agua – e pinturas rupestres conservadas na Gruta das Araras.