Saiba data limite para se inscrever no 13º Circuito Anapolino de Rua

Expectativa é que 5 mil atletas participem nesta edição, validada pela Federação Goiana de Atletismo (FGat)

Thiago Alonso - 07 de setembro de 2024

Pessoas participando do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. (Foto: Divulgação)

Termina na próxima quinta-feira (12), o prazo para as inscrições no 13º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, um dos maiores eventos esportivos do município.

As inscrições devem ser realizadas pelo site Brasil Corrida e validadas mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível, exceto sal, fubá e derivados.

Nesta edição, os 500 primeiros atletas inscritos receberão kits promocionais, que incluem camiseta, viseira, sacochila e número de peito com chip.

A retirada destes produtos será realizada no Ginásio Newton de Faria e ocorrerá em diferentes etapas: no dia 19 de setembro para equipes, dia 20 para equipes e competidores avulsos, e no dia 21 somente para avulsos.

Para este ano, é esperada a participação de 5 mil pessoas, e a arrecadação deve seguir o padrão das competições anteriores, nas quais foram recolhidas 40 mil toneladas de alimentos destinados a famílias em vulnerabilidade social.

Circuito Anapolino de Corrida de Rua

O 13º Circuito Anapolino de Corrida de Rua será realizado no dia 22 de setembro e terá início às 07h no Centro Administrativo de Adhemar Santillo, na Vila Santana.

Ao todo, os atletas percorrerão 5 km, em um trajeto homologado como “campeonato goiano” e aprovado pela Federação Goiana de Atletismo (FGat).