6 coisas que deixaram saudades e os jovens de hoje não vão saber o nome nem para que servem

Com a evolução da tecnologia, alguns deles acabaram ficando ultrapassados e sem funcionalidade para os tempos atuais

Magno Oliver - 08 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube / Canal Sandro Vida Retrô)

Algumas coisas começam a perder a utilidade e os jovens hoje em dia acabam nem sabendo para quem serve.

Assim, alguns itens muito usados lá atrás deixaram saudades naqueles que viveram os bons tempos, mas acabaram esquecidos por muitos.

Dessa forma, para você relembrar um pouco, separamos uma listinha com algumas coisas que marcaram gerações.

6 coisas que deixaram saudades e os jovens de hoje não vão saber o nome nem para que servem

1. Walkman de fitas cassete

Ouvir música há uns tempos atrás não era como hoje que temos os streamings. Os jovens nunca vão saber o que é um tocador de fitas cassete portátil, que permitia ouvir música em qualquer lugar usando fones de ouvido. Depois disso, tinha que virar a fita para ouvir o outro lado do álbum. Tudo manual e raiz.

2. Fita cassete

Seguindo um pouco a mesma vibe, quem vive a era das nuvens e streamings nunca vai ter noção de como era assistir filmes com elas. Assim, era necessário um toca-fitas para rodá-las.

3. Disquete

Antes da criação do pendrive, a configuração de armazenamento lançada nos primórdios da computação era o disquete.

Criado na década de 1960, o dispositivo utilizava memória de disco magnético fino. Assim, você inseria ele no gabinete do computador para armazenar arquivos.

4. Cartão telefônico

Antes do seu moderno celular na palma da mão, as pessoas ligavam em um orelhão por meio do cartão telefônico. Era um substituto das famosas fichas telefônicas. Só era possível ligar para alguém portando um item como ele.

5. Videocassete (VHS)

Quem curte uma Netflix, Globoplay, HBO da vida no conforto do lar não imagina como é e nem para que serve um videocassete. Assim, o aparelho era usado para assistir filmes e gravar programas de TV.

6. Orelhão

Por fim, na época dele não existia plano de celular, muito menos celular. As ligações telefônicas eram feitas em cabines chamadas orelhão.

O telefone público exigia fichas ou cartões telefônicos para fazer ligações e era muito utilizado pelos antes dos smartphones.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!