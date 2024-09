Dois jovens morrem após grave acidente enquanto voltavam de acampamento

Uma das vítimas chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu

Da Redação - 08 de setembro de 2024

Tudo teria acontecido após a caminhonete em que estavam cair em uma represa. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 22 anos e um rapaz de 20, morreram no final da tarde de sábado (07), após sofrerem um grave acidente de trânsito no Povoado de Capela do Rio do Peixe, em Pirenópolis.

Tudo teria acontecido após a caminhonete em que estavam cair em uma represa enquanto voltavam de um acampamento.

O mais velho chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime, mas acabou não resistindo.

Já a outra vítima acabou morrendo no local do acidente.

Após a tragédia, um corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia, enquanto o outro foi levado para Anápolis.

Familiares de uma das vítimas moram no exterior e devem chegar em breve para o velório.