Saiba para quanto deve ir o salário mínimo em 2025

Aumento previsto é de 6,87%, em comparação ao deste ano

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Foi enviado ao Congresso Nacional, na última sexta-feira (30), o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025, que apresenta um novo salário mínimo para o ano seguinte.

O PLOA 2025 estima que a remuneração base para 2025 seja de R$ 1.509 mil e traz meta de resultado primário zero, aumento acima da inflação (aumento real) e o cumprimento dos pisos de saúde, educação e investimento.

Com isso, o aumento previsto para o salário mínimo é de 6,87% – em comparação ao valor vigente neste ano que é de R$ 1.412 mil.

De acordo com o projeto, o orçamento total previsto para o próximo ano é de R$ 5,87 trilhões. Desses, R$ 2,77 trilhões são despesas financeiras e R$ 2,93 trilhões são primárias. Vale destacar que valores incluem R$ 166,6 bilhões do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.

No caso do Governo Central, a projeção de receita primária é de R$ 2,91 trilhões. Isso corresponde a 23,5% do PIB, incluindo R$ 558,7 bilhões em transferências para estados e municípios.

No caso de despesas primárias do Governo Central, a projeção é de R$ 2,39 trilhões (19,3% do PIB). O resultado primário é zero.

O orçamento também projeta o aumento real de receitas de 5,78%, mas limita o crescimento real das despesas em 2,50%.

