6 lugares para se refrescar durante onda de calor em Anápolis

Cidade conta com diversas opções para quem precisa de uma folga do clima hostil

Davi Galvão - 09 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/ Secom Anápolis)

Com o calor assolando o território goiano, Anápolis não ficou de fora e o clima mais quente começou a se tornar um grande problema para os moradores.

Porém, apesar de realmente não haver uma solução fácil para essa questão, a cidade ainda conta com algumas opções de lugares que podem proporcionar uma folga desse calorão.

Por isso, o Portal 6 separou uma lista com 6 lugares para se refrescar no calorão em Anápolis. Confira:

1. Morro da Capuava

O Morro da Capuava é um dos pontos mais elevados e conhecidos de Anápolis, perfeito para quem busca uma experiência diferente e quer escapar do calor de forma natural. O local oferece um clima mais fresco, principalmente por conta da altitude e das constantes correntes de ar que dão um alívio em meio ao clima mais quente.

2. Parque Ambiental Ipiranga

Se você prefere a tranquilidade de um parque, o Parque Ipiranga oferece lagos e uma bela área verde, ideal para caminhadas ou piqueniques à sombra das árvores. Embora não tenha piscinas, o frescor das áreas arborizadas e o vento suave são boas alternativas para fugir do calor.

3. Sesc Anápolis

O Sesc é uma excelente opção para famílias que procuram diversão e conforto. Com uma ampla área de piscinas e espaço de lazer, o local oferece infraestrutura de qualidade, além de eventos recreativos. Ideal para passar o dia e se refrescar, especialmente em dias quentes.

4. Cinema

Pode ser até que as pessoas não pensem em cinemas como um refúgio para o calorão, mas a verdade é que, além de poder aproveitar um filme no telão, as unidades de Anápolis ainda contam com ar condicionado para deixar o clima bem geladinho. Um exemplo é o Cineprime, localizado no Anashopping.

5. Shoppings

Por mais que muitas pessoas associem shoppings com compras, também é possível gastar um tempinho nesses locais por outro motivo: a climatização. Com o ar condicionado sempre em funcionamento, os shoppings de Anápolis podem oferecer um ótimo lugar para passar o tempo, se entreter e, de quebra, fugir do calor.

6. Sorvetes e gelatos

Realmente, não tem para onde correr. Em épocas de calor intenso, poucas coisas são tão satisfatórias quanto apreciar um bom sorvete, melhor ainda se for um gelato.

Em Anápolis, os moradores podem experimentar a franquia da Gelato Borelli, localizada no Jundiaí. Com diversas opções para todos os gostos, é uma escolha ideal para quem precisa de uma trégua deste clima hostil.