Homem morre queimado após fogo se alastrar em fazenda de Rio Verde

Vítima estava consciente e conversando quando foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2024

Hospital Municipal Universitário (HMU) em Rio Verde. (Foto: Captura/Google Maps)

Um homem, de 45 anos, morreu no domingo (08) após sofrer uma série de queimaduras em um incêndio na zona rural de Rio Verde, cidade no sudoeste goiano.

O caso teria começado no início da tarde, por volta das 13h. As chamas se iniciaram na vegetação de uma fazenda localizada às margens da GO-174.

Com isso, o fogo se espalhou pela propriedade, ferindo o homem que morava em um barracão no local e teve boa parte do corpo queimado.

Ele foi encontrado pelo dono da fazenda e pelos filhos dele, que o resgataram da edificação e o levaram até o Hospital Municipal Universitário. A vítima ainda estava consciente e conversando.

Na unidade de saúde, foram realizados diversos procedimentos, mas, mesmo assim, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado em uma delegacia do município e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC). A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.