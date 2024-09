Onde assistir Paraguai x Brasil pelas Eliminatórias da Copa, na terça-feira (10)

Seleção Brasileira busca nova vitória após magro triunfo sobre o Equador na última rodada

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2024

Vini Jr. em partida entre Brasil x Equador pelas Eliminatorias para a Copa do Mundo de 2026, realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba. (Foto: Daniel Miranda/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Depois de uma magra vitória contra o Equador na última sexta-feira (06), o Brasil volta a campo nesta terça-feira (10) para enfrentar o Paraguai, em Assunção.

A bola vai rolar a partir das 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, localizado na capital paraguaia.

Os donos da casa faz uma campanha oscilante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa a 7ª posição, com 06 pontos em sete jogos.

A última partida dos paraguaios acabou em um empate sem gols contra a seleção do Uruguai, em Montevidéu, na sexta-feira (06).

Por outro lado, a Seleção Brasileira se salvou com um único gol, marcado por Rodrygo, jogador do Real Madrid, aos 29 minutos da primeira etapa.

Com isso, o Brasil subiu duas posições no ranking sul-americano e se encontra em 4º lugar, com 10 pontos em sete jogos.

A partida será transmitida ao vivo pela Rede Globo, em TV aberta, e pelo Sportv na rede de canais fechados. A plataforma online Globoplay também irá repercutir as emoções do confronto em tempo real.