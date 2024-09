Confira o plano de governo do candidato a prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa

Documento com 52 páginas foi protocolado na Justiça Eleitoral

Paulo Roberto Belém - 10 de setembro de 2024

Márcio Corrêa, candidato do PL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O candidato do PL à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa, entregou à Justiça Eleitoral um plano de governo com 52 páginas para divulgar suas propostas.

Dentre as dezenas de proposições, está a realização de concurso público para as áreas de Educação e Saúde. Márcio também diz que vai zerar o déficit de vagas no município.

Para isso, promete construir 20 creches, incluindo um sistema integral em regiões de comércio e indústrias. Ele cita, inclusive, que vai criar um plano emergencial para suprir a carência de vagas na rede em 120 dias.

O candidato também propõe viabilizar o ensino em tempo integral, ampliando o número de quadras cobertas, bibliotecas e laboratórios. Márcio traz, ainda, o conceito de bolsas de incentivo de R$ 200 para alunos do 5º ao 9º ano. Ele sugere a valorização de professores, auxiliares, cuidadores, vigias, merendeiras, intérpretes e agentes administrativos.

Na Saúde, promete criar um Hospital Geral, três policlínicas, duas UPAs, uma unidade da mulher e centros de diagnóstico, fisioterapia, psicologia e psiquiatria. Na área da atenção básica, o candidato prevê a reestruturação, com ampliação do horário de atendimento e a eliminação das filas de exames e consultas em 120 dias.

Quando aborda Infraestrutura, o suplente de deputado federal diz que vai revitalizar vias urbanas, o centro da cidade, realizar obras de microdrenagem e construir parques urbanos e lineares.

Ele inclui ações voltadas para o trânsito, citando a criação de projetos de mobilidade, com a implementação de semáforos e transporte público inteligentes. A execução do Plano de Mobilidade Urbana também está entre as propostas de Márcio.

As ações ambientais compreendem a instalação de ecopontos fixos e móveis, programas de adoção de praças por particulares, coleta seletiva e a implementação de fiscalização da coleta e destinação de resíduos. Na área da Habitação, o suplente de deputado federal promete zerar o déficit habitacional.

Sobre Emprego e Renda, menciona que vai criar dois polos industriais, um programa de capacitação geral e outro destinado a jovens, além de programas de microcrédito e um banco de empregos municipal.