Espetáculo de comédia com Fábio Assunção e Drica Morais chega a Goiânia; saiba quando

Evento acontecerá no Teatro Goiânia, no Setor Central, e ingressos podem ser adquiridos de forma online

Davi Galvão - 10 de setembro de 2024

Fábio Assunção e Drica Morais já têm data para se apresentarem em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo “Férias”, protagonizado pelos atores Fábio Assunção e Drica Moraes, que acontecerá em Goiânia nos dias 26 e 27 de outubro.

O evento ocorrerá no Teatro Goiânia, localizado no Setor Central, a partir das 19h, com abertura dos portões às 18h40.

A classificação indicativa para o espetáculo é de 14 anos, sendo que menores de idade só poderão participar na companhia dos responsáveis ou com uma autorização legal.

O enredo de Jô Bilac, dirigido por Enrique Diaz e Débora Lamm, traz a história de um casal de férias no Caribe e que lida com os desafios que põem a relação à prova, abordando assuntos sobre amor, conflitos matrimoniais, saúde mental, etarismo, consumo e sexo.

Para adquirir os ingressos, os interessados podem acessar o site Ingresso Digital, com as entradas custando a partir de R$ 35.