Estudante de colégio militar morre após passar mais de 2 semanas internado no Hugol

Nas redes sociais, unidade de ensino publicou uma nota lamentando a partida prematura do adolescente

Davi Galvão - 10 de setembro de 2024

Karrel Nunes da Silva era estudante do CEPMG de Jussara. (Foto: Redes Sociais)

Faleceu nesta terça-feira (10) o adolescente Karrel Nunes da Silva, de 16 anos, após passar mais de duas semanas internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em decorrência de um afogamento.

Conforme familiares, a vítima, que é estudante do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) de Jussara, estava com parentes em uma fazenda, localizada em Itapirapuã, no dia 25 de agosto, brincando de bola perto de uma represa.

O adolescente estava com amigos, na parte mais rasa, quando a bola foi lançada para longe, indo para o meio da represa. Karrel teria então nadado para buscá-la, mas se afogou durante a travessia.

As outras pessoas que estavam no local, assim que perceberam o ocorrido, retiraram o garoto da represa e o conduziram até o hospital de Jussara, sendo que foi transferido, no mesmo dia, para o Hugol. Apesar dos esforços da equipe médica, o adolescente não resistiu.

Nas redes sociais, o CEPMG de Jussara publicou uma nota de pesar em respeito ao aluno, lamentando o ocorrido e expressando condolências aos familiares e amigos pela partida prematura do jovem.