Gabinete do ódio monta site em Brasília para construir narrativa contra adversários em Anápolis

Objetivo é produzir links com matérias negativas, utilizando títulos e fotos, para bombardear a população com disparos em massa

Pedro Hara - 10 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo-Agência Brasil)

Rápidas recebeu uma denúncia de que um grupo paralelo, que utiliza desinformação a serviço de uma das candidaturas a prefeito de Anápolis, montou uma estrutura de comunicação em Brasília (DF) para promover ataques dirigidos a adversários na reta final da campanha eleitoral.

O objetivo é produzir links com matérias negativas, utilizando títulos e fotos, para bombardear a população com disparos em massa para números de celular da cidade.

Um corretor de imóveis, com atuação em Goiás e Brasília, foi incumbido da missão de montar o portal, que começou a funcionar no mês passado, com um grupo de jornalistas para publicar notas sobre política nacional, apenas reproduzindo conteúdos já divulgados pela mídia e fotos de outros portais.

O volume diário de publicações é grande, com o objetivo de fazer parecer que o site é antigo e também de desviar o foco de seu verdadeiro propósito: promover ataques a adversários de Anápolis.