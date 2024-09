Lançado edital de concurso público em Goiás com mais de 800 vagas para todos os níveis

Do total, 206 são para início imediato e salários chegam a mais de R$ 5 mil

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Padre Bernardo, em Goiás, anunciou a abertura de um concurso público com diversas vagas destinadas para profissionais de diferentes áreas de atuação.

São 824 oportunidades disponíveis, sendo 206 para início imediato e 618 para cadastro de reserva, para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site do Instituto Verbena (UFG), de 14 de outubro a 5 de novembro de 2024. O valor da taxa é R$ 60, R$ 80 e R$ 100.

Há cargos para as funções de Auxiliar de Serviços e Obras Públicas; Auxiliar de Serviços Gerais; Condutor de Ambulância; Coveiro; Gari; Guarda Patrimonial Municipal; Lubrificador; Merendeira; Motorista; Motorista de Veículo Escolar; Motorista S; Pedreiro; Auxiliar Administrativo; Fiscal de Tributos; Fiscal de Posturas; Biólogo; Cirurgião Dentista; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico e outros.

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 24 de novembro de 2024. Para alguns, haverá prova prática e de títulos.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração de R$ 1.412,00 a R$ 5.286,18.

Mais informações estão disponíveis no edital.