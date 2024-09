Famosa cidade turística em Goiás abre inscrições para novo concurso público

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior

Augusto Araújo - 11 de setembro de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Câmara Municipal de Rio Quente, famosa cidade turística no Sul de Goiás, anunciou a abertura de um novo concurso público, com oportunidades de nível fundamental, médio e superior.

Os aprovados irão receber salários de R$ 1.824,84 a R$ 4.797,81, com jornadas de trabalho entre 30h e 40h semanais.

As vagas são para início imediato, nos cargos de Agente Administrativo (02), Auxiliar Administrativo (01), Controlador Interno (01) e Zelador (01). Além disso, 20 serão para cadastro de reserva.

Para participar do certame, é necessário se inscrever no Portal do Candidato do Instituto Verbena, entre os dias 09 e 31 de outubro. As taxas variam de R$ 120 a R$ 140, conforme o grau de escolaridade.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva. Apenas os candidatos de nível superior (cargo de Controlador Interno) farão uma etapa discursiva. Ambas devem ser realizadas no dia 17 de novembro.

Para mais informações, leia o edital do concurso público.