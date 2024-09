Vereadora goiana passa mal e morre aos 26 anos: “luto”

Vítima chegou a ser encaminhada para UBS, mas não resistiu

Pedro Hara - 11 de setembro de 2024

Vereadora Thais do Duca, de Varjão. (Foto: Reprodução)

Vereadora na cidade de Varjão e candidata à reeleição, Thais Kelly Ramos da Silva, mais conhecida como Thais do Duca (Podemos), morreu na última terça-feira (10), aos 26 anos.

A causa do óbito não foi divulgada. Segundo a assessoria da Câmara Municipal, a família relatou que ela passou mal, vomitou sangue e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, mas não resistiu.

O velório está sendo realizado na sede do Poder Legislativo, e o sepultamento está previsto para as 11h da manhã, no Cemitério Abraão Cândido Rezende, em Varjão.