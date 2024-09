Confira o Plano de Governo da candidata a prefeita de Anápolis, Eerizania Freitas

Candidata do UB dividiu o documento em 12 áreas

Pedro Hara - 12 de setembro de 2024

Eerizania Freitas, candidata do UB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Disputando a primeira eleição, Eerizania Freitas (UB) apresenta um Plano de Governo com “quatro dimensões concentradoras” em 12 áreas.

Logo na primeira página, ela traz o governador Ronaldo Caiado (UB), diz que fez mais que os governos anteriores, mas sem citar diretamente o prefeito Roberto Naves (Republicanos) e critica as administrações de Antônio Gomide (PT).

Na Saúde, Eerizania pretende fazer com que o Hospital Municipal Alfredo Abrahão e Jorge Hajjar funcionem de portas abertas, além de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), nas regiões Norte e Leste de Anápolis.

A construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o funcionamento 24h também estão entre as propostas da candidata.

Na Educação, Eerizania propõe a implementação do Bolsa Creche, programa para auxiliar financeiramente mães em situação de vulnerabilidade social.

A construção e reconstrução de escolas municipais e Centros Municipais de Ensino Integral (CMEIs) e a realização de concursos públicos para aumentar o quadro de servidores na área também estão entre as promessas da candidata.

Na Segurança Pública, a manutenção e ampliação da Força Tática consta no Plano de Governo. O término da implantação das lâmpadas de LED na cidade é outro compromissos assumido por Eerizania.

Na parte de Infraestrutura, a candidata abre este tópico citando a revitalização do Centro, com a criação de calçadões para pedestres e melhorando a acessibilidade na região. O Plano de Governo também prevê a expansão das calçadas acessíveis para todas as regiões da cidade.

A finalização da Ponte Estaiada, a construção do anel viário da 414, na BR-153, e a implementação de um viaduto na interseção da Rua Engenheiro Portela com a Brasil, também estão no Plano de Governo.

A continuidade do programa “Meu Lote, Minha História”, programa habitacional criado na gestão de Roberto Naves, está entre os compromissos. A criação do “Cartão Moradia”, para que os cidadãos possam construir as residências, também.

Na parte de Sustentabilidade, Eerizania propõe a rearborização de Anápolis, assim como a inclusão de programas de reciclagem em toda a cidade, além de atualizar o sistema de gestão de resíduos sólidos, com foco na reciclagem e logística reversa.

Na Assistência Social, a ampliação dos programas Voluntários de Coração e Natal de Coração, a implantação de novos CRAS, a continuidade do Arraiana e três novos restaurantes populares, localizados na Vila Fabril, Industrial Munir Calixto e Setor Sul.

A criação da Secretaria de Cultura também está entre os compromissos assumidos no Plano de Governo. A reformulação do Fundo Municipal de Cultura consta nas propostas de Eerizania. Também está prevista a realização de concurso público para as escolas de artes.