Pacientes psquiátricos sofrem com redução de profissionais no CAPS Vida Ativa em Anápolis

Eles denunciam demora para os atendimentos médicos e até mesmo impossibilidade de marcar consultas

Davi Galvão - 12 de setembro de 2024

CAPS Vida Ativa, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Ao longo das últimas semanas, tem crescido o número de pacientes que denunciam a falta de profissionais para o atendimento psiquiátrico no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Vidativa, localizado no setor Central de Anápolis.

Consultas já agendadas estão sendo remarcadas ou mesmo impossibilitadas de terem nova data, ante ao quadro de funcionários em déficit.

Uma das pacientes afetadas, que realiza o acompanhamento no local há anos e pediu pelo anonimato, revelou Portal 6 que ela passou exatamente por essa situação.

Como é um problema que já aconteceu antes, ela inicialmente não se incomodou e tentou remarcar para o mês seguinte, mas foi informada pela recepção do local que não seria possível, dado que ainda não havia data definida para o retorno dos médicos.

Ainda, desabafou que, muito além da medicação, sente falta de conversar com o psiquiatra, uma vez que, como as consultas deveriam ser a cada três meses, em um cenário normal a medicação que toma poderia ser ajustada. Agora, com intervalos cada vez maiores, fica a incerteza de até quando os medicamentos irão realmente surtir efeito.

Funcionários da unidade – fora da psiquiatria – também revelaram que a disponibilidade de profissionais é, de fato, longe de ser o ideal para atender a demanda.

Contratos encerrados

Em julho, os médicos que atuavam nas unidades do CAPS de Anápolis tiveram o contrato encerrado por recomendação do Ministério Público.

A expectativa entre a administração da unidade era que novos profissionais assumissem os cargos da forma mais célere possível, o que não aconteceu. O local chegou a ficar, durante parte do mês de julho, sem nenhum psiquiatra atendendo.

Até o momento, a unidade conta com apenas dois médicos durante o turno do dia, sendo que destes, apenas um foi credenciado através do processo seletivo realizado para suprir as vagas recém-abertas.

Em nota, a Prefeitura informou que “nos próximos dias fará o chamamento, via Diário Oficial, dos profissionais em cadastro de reserva do processo seletivo em número suficiente para suprir a demanda de recursos humanos”.

Serviços

Ao Portal 6, a coordenadora do CAPS Vidativa, Samira Jucielly Carlos Silva, destacou que, em momento algum, a unidade deixou de prestar atendimento ou acolher a população que necessitava de apoio.

Conforme ela destacou, os dois profissionais que atualmente estão na unidade lidam com os casos de extrema urgência e prestam atendimento humanizado aos pacientes que já tinham consultas agendadas.

Ela também reconheceu que a falta de psiquiatras acarreta atraso e maior demora para os atendimentos, mas que todas as receitas e prescrições para os pacientes contínuos estão sendo liberadas, bastando apenas que o cidadão comunique a necessidade à equipe.

Apesar disso, Samira destacou que o atendimento psiquiátrico é apenas uma pequena parcela da gama de serviços que o CAPS Vidativa oferece para a população.

“Muitas vezes as pessoas vêm aqui e acham que o problema só vai ser resolvido com psiquiatra, com remédio. Mas às vezes ela só precisa conversar com alguém, ser acolhida, ouvida, poder falar o que está acontecendo”, destacou.

Apesar do quadro de psiquiatras em déficit, ela explica que a unidade segue de portas abertas para auxiliar e fornecer amparo aos que necessitem, inclusive com serviços de acolhimento para o período noturno, com toda uma equipe multiprofissional.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, nos próximos dias fará o chamamento, via Diário Oficial, dos profissionais em cadastro de reserva do processo seletivo em número suficiente para suprir a demanda de recursos humanos. O prazo depende dos ritos e trâmites legais.

O contrato com modelo de credenciamento foi encerrado por recomendação do Ministério Público, sendo assim houve uma diminuição no ritmo de atendimento, até a entrada dos novos profissionais, mas os pacientes não deixaram de ser acolhidos.

Atualmente, o CAPS Vidativa conta com dois médicos que atendem as demandas de pacientes graves e persistentes que estão agendados e as demandas de prescrições e renovações de receitas. Também há dois plantonistas noturnos para questões emergenciais e para acolhimento dos pacientes que necessitam de acompanhamento mais intensivo. Ainda existem profissionais que estão em período de férias.

Os profissionais em atuação estão em pleno atendimento de seus pacientes, lembrando que os atendimentos em saúde mental não se restringem somente aos profissionais médicos. A unidade conta com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos que prestam atendimentos à população.

Em relação à questão específica de atendimentos médicos, a coordenação tem orientado aos profissionais a ampliação de suas agendas para tentar suprir as demandas. Tem feito também um trabalho emergencial e focal com as equipes de saúde da atenção básica apenas para renovação de algumas receitas.