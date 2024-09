Publicado edital de concurso público com vagas para fundamental, médio e superior em Goiás

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação; inscrições começam dia 07 de outubro

Davi Galvão - 12 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Guaraíta, região Central de Goiás, divulgou o edital para o preenchimento de vagas em diversas áreas de atuação e com salários que chegam a R$ 4.236 mil.

No total, são 85 oportunidades, tanto para início imediato quanto para formação de cadastro de reserva, em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para agente de serviços gerais (17), agente de serviços e obras públicas (2), agente comunitário de saúde (1), analista de controle interno – ACI (1), auxiliar de odontologia (2), auxiliar de higiene e alimentação (2), auxiliar de secretaria (11), assistente social (1), auxiliar de pedreiro (2), condutor de veículos leves (9), engenheiro civil (1), executor de planejamento (1) e eletricista (1).

Há ainda oportunidades para enfermeiro (2), farmacêutico (1), gestor do portal de transparência (1), gerenciador de projetos (2), mecânico (1), motorista (2), monitor de sala (4), operador de máquinas de médio porte (2), operador de máquinas de grande porte (2), odontólogo (1), psicólogo (2), professor pedagogo P-III (2), professor de matemática P-III (1), professor de educação física P-III (1), professor de geografia P-III (1), técnico em meio ambiente (1) e técnico em enfermagem (8).

O concurso será dividido em até três etapas de avaliação. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 10 de novembro, com avaliação de títulos e prática, a depender do cargo.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 07 e 28 de outubro, através do site do Itec Concursos, mediante a uma taxa de R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para os de níveis médio e técnico e de R$ 140 para nível superior.

Mais informações estão disponíveis no edital do certame.