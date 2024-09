PC encontra armamento de guerra em casa de suspeito de expor vídeos íntimos no WhatsApp

Suspeito ainda ameaçou a vítima para que novos conteúdos fossem gravados, a fim de que ele seguisse divulgando em grupos

Thiago Alonso - 13 de setembro de 2024

Foram encontrados armamentos de alto calibre na residência do suspeito. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) cumpriu, nesta sexta-feira (13), mandados de busca e apreensão contra um suspeito de crime de extorsão, que teria divulgado imagens íntimas de uma vítima.

As deliberações foram cumpridas na residência do acusado, em Brasília (DF), por meio da Operação Voyeur, que contou com ação conjunta da PC de Goiânia e da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal (DF).

No local, foram encontrados armamentos de guerra, de alto calibre, além de uma grande quantidade de munições armazenadas.

Devido à falta de documentos autorizando o porte, todo o material foi apreendido, ficando sob a responsabilidade das autoridades.

O crime

Segundo as investigações, o suspeito teria gravado vídeos e imagens durante relações sexuais com a vítima, divulgando-os posteriormente em grupos de WhatsApp.

Além disso, o homem passou a exigir que ela gravasse novos conteúdos, sob a ameaça de divulgar os que já possuía para a família dela.

Assustada com as ameaças, um amigo da vítima chegou a enviar R$ 1,5 mil para que o suspeito excluísse um dos vídeos de um grupo de Telegram.