Primeiras chuvas em Anápolis podem ser contaminadas e requerem cuidados

Série de fatores contribuem para presença da coloração escura

Davi Galvão - 13 de setembro de 2024

Imagem mostra céu carregado de nuvens.(Foto: Rafaella Soares/Portal 6))

Com a expectativa para as primeiras chuvas em Anápolis já para a partir do dia 15, ainda que esparsas, surge a preocupação a respeito da qualidade das precipitações e dos possíveis riscos a saúde.

A combinação de precipitações com a baixa qualidade do ar, além da alta presença de fuligem oriunda de incêndios, pode resultar em contaminação – chamada de ‘chuva preta’. Para se ter ideia, no último fim de semana, foram registrados mais de 400 focos em todo o estado de Goiás.

Ao Portal 6, o climatologista Eduardo Argollo, disse que há possibilidade que o fenômeno atinja Anápolis ou outras regiões do estado – mas que não há possibilidade de cravar.

“Até o momento a atmosfera de Anápolis, bem como a do estado, encontra-se com poluentes e, caso a situação não se altere até as chuvas, pode ser que realmente aconteça a “chuva preta” na cidade” salientou.

Apesar disso, a perspectiva é de que as partículas poluentes sejam decorrentes das queimadas e, por consequência, de material orgânico, não apresentam grandes riscos para a saúde da população. Entretanto, podem contaminar solo e reservatórios – prejudicando a fauna e a flora.

Chuva Preta

A mais recente presença do fenômeno ocorreu em Pelotas (RS) – quando moradores notaram uma coloração escura da água das chuvas.

A chuva preta também vem sendo observado em cidades próximas, como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte e também região de fronteira com o Uruguai.

*Colaborou Karina Ribeiro