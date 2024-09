Anápolis pode avançar à final da Série D no domingo (15)

Equipe vai até o Paraná para disputar o jogo de volta das semifinais da Série D contra o Maringá

Augusto Araújo - 14 de setembro de 2024

Anápolis e Maringá empataram no estádio Jonas Duarte. (Foto: Edivair Custódio Junior)

O Anápolis Futebol Clube já está no Paraná para disputar no domingo (15), mais uma partida decisiva: o jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D contra o Maringá.

A partida será realizada às 18h30, no estádio Willie Davids, localizado na cidade de Maringá (PR).

No duelo de ida, o Galo da Comarca conseguiu buscar o empate após sair atrás do placar, jogando no estádio Jonas Duarte.

Léo Ceará, marcou para a equipe visitante aos 13 minutos da primeira etapa, enquanto Jonathan Cardoso deixou tudo igual para os mandantes da partida, já aos 31 do segundo tempo.

Quem sair vitorioso do confronto avança diretamente para a final do campeonato e disputa o título da quarta divisão brasileira. No entanto, em caso de novo empate, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.

A partida será transmitida exclusivamente pelo canal oficial do Maringá no YouTube.

*Colaborou Paulo Roberto Belém