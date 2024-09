Comediante viraliza após vídeo comparando cafezinho de Goiás com o de Minas Gerais

Ao experimentar bebida na divisa dos estados, humorista brinca e até incorpora o 'goianês'

Thiago Alonso - 14 de setembro de 2024

Comediante brincou ao comparar bebida em ambos estados. (Foto: Reprodução/TikTok)

Goiás e Minas Gerais são dois estados que enfrentam rivalidades centenárias. Seja pela cultura caipira ou pela gastronomia local, as comparações entre as localidades sempre voltam à tona.

Diante disso, o humorista Bruno Berg (@bergbruno) levantou mais uma questão: a diferença entre o “cafezinho” mineiro e o goiano.

O vídeo discutindo o tema foi publicado no TikTok do artista e já acumula mais de 505 mil visualizações e quase 97 mil curtidas.

No registro, o influenciador brinca ao tomar a bebida no fim de tarde na divisa entre vários estados do Brasil, incluindo a “Terra do Pequi”.

Contudo, ao experimentar o café em Minas Gerais, Bruno se diz contente com a experiência.

“Bom demais, viu? Lembra o cafezinho que minha avó fazia”, disse animado.

Já ao atravessar — literalmente — a divisa com Goiás, o humorista dá um gole na bebida e “incorpora” o ‘goianês’, começando pelo cumprimento de “bão”, que dirige a um amigo.

“Lembrou o cafezinho que minha ex fazia, sô. Por que ela me traiu daquele jeito?”, lamentou, em tom de brincadeira.

“Cafezinho com gosto de ex dá um modão ‘bão’. Eita, ‘nois’!”, completou.

Nos comentários, a comparação rapidamente gerou debate entre os internautas, que riram da situação.

“Nós goianos e mineiros somos quase a mesma coisa”, disse um seguidor.

“Tudo lembra ela, até o café, a música nem se fala”, brincou outro.

“Em Goiás ele faz dupla sertaneja”, riu um internauta.