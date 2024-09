Presidente de time goiano da Superliga de Vôlei ameaça desistir do campeonato por falta de dinheiro

Não é a primeira vez que dirigente do clube revela dificuldades financeiras do clube, que pela primeira vez deve disputar a primeira divisão

Thiago Alonso - 14 de setembro de 2024

Time de Goiânia deve disputar a primeira divisão da Superliga. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O time Neurologia Ativa, que recentemente subiu para a elite da Superliga de Vôlei como um dos únicos clubes goianos, pode nem participar da competição.

Isso porque, em entrevista, o presidente do clube, Sávio Beniz, sustentou que iria desistir da competição, por falta de dinheiro e patrocínios, assim como fez no Campeonato Goiano.

Porém, algumas horas depois, ele voltou a público para dizer que a próxima semana “será decisiva para o futuro da equipe” — dando a entender que este ainda não seria o fim oficial da possível participação do time.

Se confirmado, a equipe de Goiânia deve enfrentar grandes nomes do voleibol brasileiro, como o Sesi Bauru, atual campeão da primeira divisão do torneio.

Esta será a primeira vez que o Neurologia Ativa concorrerá a Superliga, uma vez que o time foi o vice-campeão da temporada anterior na série B, ficando atrás apenas do Goiás, vencedor do campeonato e único outro time goiano na elite do vôlei nacional.