Família de criança pede ajuda após não conseguir realizar exames urgentes em Anápolis

Pequeno Luís Miguel tem sofrido com crises convulsivas, mas não consegue atendimento na rede pública de saúde

Augusto Araújo - 16 de setembro de 2024

Luís Miguel, de 07 anos, sofre com crises convulsivas e precisa de exames com urgência. (Montagem: Arquivo Pessoal/ Karina Santos)

A família do pequeno Luís Miguel, de 07 anos, deu início a uma campanha para conseguir pagar dois exames essenciais para a criança.

Ao Portal 6, a mãe dele, Karina Santos, explicou que o garotinho tem sofrido com crises convulsivas e de ausência (uma forma de crise epilética caracterizada pela perda temporária da consciência) desde o início do ano.

Dessa forma, no final de abril, a mulher levou o filho para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Anápolis, onde foi informada que o menino deveria fazer uma ressonância magnética e um eletroencefalograma com mapeamento cerebral.

Além disso, ela ainda precisaria marcar uma consulta com neurologista, para entender o que poderia estar ocasionando esse problema.

Contudo, pela rede de saúde pública em Anápolis, Luís Miguel ainda se encontra na fila de espera, sem conseguir o especialista que precisa.

Cansada de esperar e precisando dos exames com urgência, Karina começou uma vaquinha para arrecadar fundos e conseguir R$ 1,1 mil para pagar os dois procedimentos na rede particular.

Situação delicada

Além do estado de saúde delicado de Luís Miguel, a mulher informou que tem outros dois filhos – de um ano e um de 02 meses – e todos vivem na casa da avó das crianças, no Residencial Copacabana.

Contudo, a renda da família vem toda do marido de Karina, que trabalha em uma rede de supermercado varejista da região.

Sendo assim, o dinheiro acaba não sobrando ao final das contas e juntar os R$ 1,1 mil para os exames se torna inviável.

Diante disso, e correndo contra o relógio, a mulher disponibilizou a chave Pix: 052.339.161-77 (Banco Neon), para receber doações e conseguir pagar os procedimentos para o filho.

Posicionamento

Em nota ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que Luís Miguel ainda está na fila de espera da regulação, com uma solicitação para consulta em neuropediatria e uma para o eletroencefalograma quantitativo com mapeamento. Além disso, também destacou que “ambos são de alta complexidade e são realizados via Estado”.