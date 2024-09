Trabalhador morre após ser atropelado por caminhão que dava ré, em Goiânia

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas óbito foi confirmado ainda no local

Thiago Alonso - 16 de setembro de 2024

Vítima não viu o caminhão se aproximando e foi atropelada. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 51 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16), após ser atropelado por um caminhão dentro de uma metalúrgica, na BR-080, em Goiânia.

Na ocasião, o motorista do veículo estava dando ré quando atingiu a vítima, que, por estar usando protetores auriculares, não ouviu o barulho do automóvel e foi pega de surpresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima já inconsciente, constatando o óbito logo em seguida.

Diante das circunstâncias, a Polícia Civil (PC) se dirigiu até a empresa, a fim de realizar os devidos procedimentos legais.

Foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão, que resultou em 0,0 mg/l de álcool, atestando a ausência de embriaguez.

O veículo, por sua vez, foi liberado do local, visto que não constavam irregularidades.