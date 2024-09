6 erros mais comuns que quem costuma usar a máquina de lavar com frequência costuma cometer

Para evitar problemas futuros, o melhor é tomar bastante cuidado com o eletrodoméstico

Magno Oliver - 17 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Irmãs Madame)

A máquina de lavar é considerada o utilitário doméstico mais útil e obrigatório em um lar, especialmente por conta da praticidade que oferece.

Dessa forma, como tudo precisa de cuidado e manutenção, com ela não é diferente. Existem alguns erros básicos que muita gente comete por falta de orientação sobre o manuseio do item.

1. Encher a máquina de água e depois colocar a roupa

A forma correta é você colocar o detergente, inserir a roupa e deixar que a água seja colocada na hora certa que a lavadora pedir.

2. Colocar o sabão em pó direto na roupa dentro da máquina

Nada disso, hein! Essa ação pode acabar manchando as roupas, deixar resíduos ou danificar sua máquina. O mais indicado é misturar o sabão em pó na água e aplicar a mistura diluída para lavar as peças.

3. Deixar as roupas de molho na máquina a noite toda

A sua máquina de lavar não foi feita para ficar com o tambor submerso em mistura de limpeza por muito tempo. Essa ação pode danificar os retentores e os rolamentos responsáveis pela mecânica de funcionamento da máquina. Se optar por deixar as roupas de molho, a indicação é usar um balde.

4. Misturar tecidos pesados com leves

Muita gente não sabia dessa, mas misturar tecidos pesados com leves gera um efeito abrasivo que danifica as roupas. Isso vai estragar, então tecido pesado com tecido pesado e tecido leve com tecido leve. Assim, mantenha sempre nessa proporção.

5. Sobrecarregar a máquina

Como tudo na vida tem uma indicação correta e também limite, com a máquina de lavar não é diferente. Assim, sobrecarregar ela fará com que exija muito mais potência do motor para executar a higienização. Assim, o recomendável é deixar 1/4 ou 1/3 da máquina vazia.

6. Zíperes abertos e botões fechados

Por fim, é bom se atentar a esses dois fatores, pois podem danificar tanto a roupa quanto a própria máquina de lavar. Feche os zíperes e deixe as peças com botões desabotoadas antes de iniciar uma lavagem. A saúde do motor agradece.

