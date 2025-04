Cortes de carne que podem substituir a picanha e não perdem em nada no sabor

Especialista no assunto separou algumas indicações para você anotar e fazer em casa para economizar bastante

Magno Oliver - 03 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Guia do Churrasco)

Quando o assunto é alta do preço da carne e da picanha, é hora de correr para o açougue e pedir para quem entende opções mais econômicas.

Então, o açougueiro Fábio Almeida (@fabio_acougueiro) bombou nas redes sociais listando alguns cortes que te ajudam na hora do churrasco e ainda te fazem economizar uma grana boa.

1. Noix – Parte Macia do Contra-filé

Saborosa, de textura firme e muito suculenta. O corte noix é uma carne que os açougueiros retiram da parte superior do contrafilé do boi, conhecida pela maciez.

Ela é uma boa substituta para a picanha, pois é ideal para grelhados, churrasco e até receitas de assados.

Esse corte tem uma boa textura muscular e boa distribuição de gordura, fazendo dela uma excelente escolha para qualquer preparo que você queira.

2. Alcatra Bovina

Queridinha dos churrascos, popular e muito versátil, a alcatra bovina é uma peça traçada da parte traseira do boi que o açougueiro indica por conta de sua maciez e sabor.

Ela é suculenta e traz uma leve camadinha de gordura no entremeado e superfície, conferindo um sabor diferenciado que mantém a suculência durante o preparo.

O profissional recomenda usar ela como bife, espetinho ou em tiras grandes para churrasqueira.

3. Paleta bovina

Outra indicação de corte que substitui bem a picanha é a paleta bovina.

Fábio explica que a peça é retirada da parte dianteira do boi, uma região que não possui muita maciez, porém se destaca pela suculência e qualidade intensa e única das fibras.

Ele explica que a paleta tem boa adaptação a preparações de longo cozimento, como o churrasco em baixa temperatura ou o cozimento em fogo baixo. Com o truque do preparo mais lento, ela oferece uma textura extremamente suculenta e que vai ficando macia.

4. Miolo de acém

Perfeito para espetinho e também para a grelha. Assim, o miolo do acém é um corte que se retira da parte dianteiro do boi, ali próximo ao pescoço e a região das entranhas do peito.

Os açougueiros consideram ele um corte mais firme, porém bastante saboroso. Peça versátil, com boa distribuição de gordura e muito presente em preparos de cozidos ou bifes acebolados.

Uma boa substituição à picanha por conta do seu preço mais acessível e qualidade acima da média.

5. Fraldinha Bovina

Por fim, a última indicação do especialista é a fraldinha bovina, uma das campeãs de vendas nos açougues.

O corte vem lá da parte inferior do boi, localizado na região entre as costelas e a coxa.

Assim, a fraldinha possui boa maciez, textura diferenciada, fibras leves e sabor intenso. Uma boa indicação para grelhados e churrascos.

Ela tem um toque de diferenciação das demais pela fama de proporcionar maciez e fácil mastigação.

Confira o vídeo completo com as dicas do especialista:

