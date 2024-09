Gigante do Daia anuncia processo relâmpago para contratar mais de 200 funcionários

Oportunidades incluem diversos benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação

Thiago Alonso - 17 de setembro de 2024

Brainfarma, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A farmacêutica Brainfarma, que faz parte do grupo Hypera Pharma, anunciou um novo processo seletivo para a contratação de mais de 200 funcionários para atuação em Anápolis.

Os interessados devem se dirigir, já nesta quarta-feira (18), ao auditório do SENAI Roberto Mange, no bairro Jundiaí, onde as seleções ocorrerão.

O atendimento será realizado das 08h às 17h, e os candidatos devem portar documento de identificação com foto.

Entre os benefícios oferecidos aos contratados estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeitório no local, transporte fretado, descontos na compra de produtos dermocosméticos e vitaminas, entre outros.

A empresa também conta com uma farmácia interna, onde os colaboradores podem utilizar medicamentos sem custo, sendo que este benefício também se estende ao cônjuge e aos filhos.

Para as funcionárias gestantes, a Brainfarma oferece o programa “Nova Vida Tem Valor”, que inclui consultas de telemedicina, kit maternidade, cursos, isenção de coparticipação durante a gestação e no pós-parto.

São ofertadas vagas para os cargos de auxiliar de produção, operador de produção e manipulador farmacêutico.

No entanto, é necessário preencher alguns requisitos para concorrer às oportunidades, entre eles, ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e, para homens, possuir a carteira de reservista.