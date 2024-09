Mãe e filho são suspeitos de matar mulher com pedradas, facadas e carbonizarem corpo

Suposta autora ainda teria ameaçado de morte uma testemunha

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2024

Madeira usada para matar mulher. (Foto: Reprodução)

Com pedradas na cabeça, facada e até carbonização de corpo foi com que uma mulher, de 39 anos, e o filho dela, de idade não revelada, supostamente assassinaram de forma brutal uma mulher na madrugada desta terça-feira (17), em Padre Bernardo.

Tudo teria ocorrido quando a suposta autora convidou uma amiga, de 39 anos, para ir até um bar no município, para um momento de curtição.

No local, elas encontraram a vítima, que teria uma desavença com a suspeita. Logo em seguida, a suposta autora convidou a mulher para que fossem até outro local. Nesse momento, o filho da suspeita se uniu ao grupo.

Durante o trajeto, a suspeita derrubou a vítima, enquanto o rapaz pegou pedras e começou a jogá-las na cabeça da vítima, além de aplicar pauladas.

Logo em seguida, a suposta autora sacou uma faca e golpeou a mulher. Após o crime, a colega da criminosa – que acompanhava a cena – foi ameaçada, afirmando que se ela dissesse o que houve para alguém, a mataria.

Assustada, a espectadora se dirigiu até a casa do cunhado, que fica próximo do local. Ele então decidiu ir até a cena do crime, onde encontrou um corpo carbonizado perto do mato.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e iniciou as buscas para localizar os autores. Uma perícia foi realizada e o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no local para realização de exame.