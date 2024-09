Divulgado edital para vagas em Goiás que não exigem diploma e conta com R$ 25,4 mil em bonificações

Iniciativa propõe que aprovados fiscalizem obras do serviço público estadual e também oferta cursos online para capacitação

Davi Galvão - 18 de setembro de 2024

Aprovados irão atuar como fiscais de obra pelo estado. (Foto: Divulgação)

Foram abertas as inscrições para o Construindo Juntos, projeto do Governo de Goiás, seleciona 200 candidatos do estado para concorrerem a mais de R$ 25 mil.

A iniciativa propõe que os selecionados inspecionem e fiscalizem obras públicas em todo o estado, garantindo maior qualidade no serviço público.

Para isso, os aprovados irão passar por dois processos de formação. A primeira parte envolve a teoria, com aulas online e tem duração de 10 horas, aonde eles irão aprender mais sobre conceitos básicos de obras e fiscalização.

Em seguida, vem a fase prática, onde os participantes irão realizar missões, sendo a maioria online, mas com algumas podendo exigir o comparecimento na obra. Cada candidato deve executar ao menos 10 missões durante o projeto e, quanto mais pontos marcar, aumentam as chances de obter uma boa classificação.

Ao final, os aprovados irão receber um certificado com carga horária de até 70 horas, com os 20 primeiros colocados recebendo prêmios em dinheiro, de um total de R$ 25,4 mil, sendo R$ 4 mil destinados ao primeiro colocado.

Para se inscrever, basta ter mais de 16 anos, com os interessados efetuando o processo através do site da Seinfra, através de um formulário, até o dia 23 de setembro.

Para mais informações, também é possível conferir o edital do processo seletivo.