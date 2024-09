Goianos estão entre os indicados para 25ª edição do Grammy Latino

Premiação conta com 58 categorias que vão desde "Artista Revelação" e "Melhor Álbum do Ano" até "Gravação do Ano"

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2024

Alok e Lauana Prado. (Foto: Reprodução/ Instagram e Captura/Youtube)

Dos diversos brasileiros indicados pela Academia Latina da Gravação à 25ª edição do Grammy Latino, dois goianos se destacam e aparecem concorrendo em diferentes modalidades.

A premiação conta com 58 categorias que vão desde “Artista Revelação” e “Melhor Álbum do Ano” até “Gravação do Ano” e “Melhor Cantor e Compositor”.

Com duas indicações, o goiano Alok lidera na categoria “Melhor Música Eletrônica Latina”, com os hits “Drum Machine”, uma parceria com Pickle, e “Pedju Kunumigwe”, que contou com a participação de Guarani Nhandewa.

Natural de Goiânia, Lauana Prado também se destaca na modalidade “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, com o álbum “Raiz Goiânia (Ao Vivo)”. Além dela, também foram indicados Ana Castela, Gusttavo Lima, Simone Mendes e Luan Santana.

Vale destacar que a edição deste ano está prevista para acontecer no dia 14 de novembro, no Kaseya Center, em Miami, no estado norte-americano da Flórida.